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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава Минприроды и президент Экваториальной Гвинеи высадили дерево в Сочи

11:32 23.10.2019
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© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии РФПрезидент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время посадки деревьев в Сочи
Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время посадки деревьев в Сочи
© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии РФ
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого высадили 30-миллионный саженец в рамках кампании "Сохраним лес" в Кавказском заповеднике в Сочи.
Знаковая высадка дерева - пихты Нордмана прошла в парке "Южные культуры" Кавказского заповедника в Сочи. По словам министра, эта общенациональная кампания стартовала в России чуть более месяца назад в поддержку регионов России, наиболее пострадавших от летних лесных пожаров.
"Очень символично, что первый международный саммит "Россия - Африка" мы открыли посадкой деревьев в сочинском парке "Южные культуры". Сегодня мы высадили 30-миллионный саженец в рамках акции "Сохраним лес"... Проблема сохранения и восстановления лесов остро стоит не только в нашей стране, но и во всем мире. Я считаю, что мегапроект "Сохраним лес" может и должен иметь международное продолжение", - отметил Кобылкин.
Организаторы проекта убеждены, что история с успешной реализацией мегапроекта "Сохраним лес" в 2019 году должна иметь международное продолжение, а совместная высадка деревьев во время саммита "Россия – Африка" – стать знаком солидарности России с программами борьбы с пустынями в Африке. Потому высаживали деревья и участники саммита "Россия – Африка".
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"Пусть наше сегодняшнее мероприятие станет знаком солидарности России с проблемами сохранения лесов и опустынивания в Африке. Хочу передать вам символическую эстафету лесовосстановления!", - заявил Кобылкин.
"Я поздравляю жителей Сочи с той кампанией по сохранению лесов, которую они проводят. Если мы не будем сохранять природу, это может привести к исчезновению человечества. Это наша большая задача, и нужно объединить наши общие усилия. Я думаю, что в самой природе человека заложено стремление к сохранению природы", - пояснил журналистам президент африканской страны.
В России ситуация с лесными пожарами в этом году стала поводом к запуску масштабной общероссийской кампании "Сохраним лес" в рамках национального проекта "Экология". Множество граждан страны, в том числе, известные артисты, спортсмены, общественные деятели, решили принять участие в восстановлении лесного фонда. Всего за полтора месяца – с середины сентября по конец октября – усилиями миллионов неравнодушных россиян удалось высадить почти 30 миллионов деревьев по всей стране.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаДмитрий КобылкинСочиЭкваториальная Гвинея
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