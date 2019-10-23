Глава Минприроды и президент Экваториальной Гвинеи высадили дерево в Сочи

Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время посадки деревьев в Сочи

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого высадили 30-миллионный саженец в рамках кампании "Сохраним лес" в Кавказском заповеднике в Сочи.

Знаковая высадка дерева - пихты Нордмана прошла в парке "Южные культуры" Кавказского заповедника в Сочи. По словам министра, эта общенациональная кампания стартовала в России чуть более месяца назад в поддержку регионов России, наиболее пострадавших от летних лесных пожаров.

"Очень символично, что первый международный саммит "Россия - Африка" мы открыли посадкой деревьев в сочинском парке "Южные культуры". Сегодня мы высадили 30-миллионный саженец в рамках акции "Сохраним лес"... Проблема сохранения и восстановления лесов остро стоит не только в нашей стране, но и во всем мире. Я считаю, что мегапроект "Сохраним лес" может и должен иметь международное продолжение", - отметил Кобылкин.

Организаторы проекта убеждены, что история с успешной реализацией мегапроекта "Сохраним лес" в 2019 году должна иметь международное продолжение, а совместная высадка деревьев во время саммита "Россия – Африка" – стать знаком солидарности России с программами борьбы с пустынями в Африке. Потому высаживали деревья и участники саммита "Россия – Африка".

"Пусть наше сегодняшнее мероприятие станет знаком солидарности России с проблемами сохранения лесов и опустынивания в Африке. Хочу передать вам символическую эстафету лесовосстановления!", - заявил Кобылкин.

"Я поздравляю жителей Сочи с той кампанией по сохранению лесов, которую они проводят. Если мы не будем сохранять природу, это может привести к исчезновению человечества. Это наша большая задача, и нужно объединить наши общие усилия. Я думаю, что в самой природе человека заложено стремление к сохранению природы", - пояснил журналистам президент африканской страны.