ФСИН заявила о нехватке госзаказов для привлечения заключенных к труду

"На сегодняшний привлечено к труду 170 тысяч человек, что составляет 46,5%... Конечно, это мало. Мы над этим работаем. Потому что все 100% осужденных должны быть привлечены к труду. Для этого у нас есть достаточное количество своих производственных мощностей. Но к сожалению, нет достаточного количества объема государственно-муниципальных заказов для того, чтобы мы их (заключенных) могли привлечь к труду", - сказал Степаненко.