ФСИН заявила о нехватке госзаказов для привлечения заключенных к труду

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России не хватает государственных и муниципальных заказов для привлечения к труду 100% заключенных исправительных учреждений, сообщил в среду на выставке "Интерполитех-2019" заместитель директора ФСИН РФ Рустам Степаненко.
"На сегодняшний привлечено к труду 170 тысяч человек, что составляет 46,5%... Конечно, это мало. Мы над этим работаем. Потому что все 100% осужденных должны быть привлечены к труду. Для этого у нас есть достаточное количество своих производственных мощностей. Но к сожалению, нет достаточного количества объема государственно-муниципальных заказов для того, чтобы мы их (заключенных) могли привлечь к труду", - сказал Степаненко.
По его словам, в ФСИН имеются расчеты, согласно которым при получении государственно-муниципальных заказов на общую сумму 9,5 миллиарда рублей, дополнительно исправительные учреждения смогут привлечь к работе около 15 тысяч человек.
В настоящее время, отметил Степаненко, структурные подразделения ФСИН активно взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти, с субъектами российской федерации и муниципалитетами, а также с коммерческими предприятиями.