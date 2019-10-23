СК подтвердил задержание участника перестрелки в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Ростовской области задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого по делу о перестрелке в Орловском районе, сообщает СУСК по региону.

Ранее представитель главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов сообщил РИА Новости, что один подозреваемый задержан, трое объявлены в розыск.

"По результатам проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель. Принимаются меры к розыску иных лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, еще двое в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".