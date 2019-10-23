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РИА Новости

СК подтвердил задержание участника перестрелки в Ростовской области

11:16 23.10.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Ростовской области задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого по делу о перестрелке в Орловском районе, сообщает СУСК по региону.
Ранее представитель главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов сообщил РИА Новости, что один подозреваемый задержан, трое объявлены в розыск.
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"По результатам проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель. Принимаются меры к розыску иных лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, еще двое в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".
По информации представителя главы Чеченской республики в Ростовской области, перестрелка произошла на бытовой почве из-за давних судебных споров между двумя семьями.
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Перестрелка между фермерами в Ростовской областиСледственный комитет РФРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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