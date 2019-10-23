В ЕАО кошка спасла семью при пожаре в жилом деревянном доме

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На станции Ленинск в Еврейской автономной области кошка спасла семейную пару от гибели при пожаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Семья проживала в деревянном доме в Заводском переулке. Утром они услышали, как кто-то скребется в дверь.
"Мужчина вышел на звук на веранду и увидел мечущуюся кошку", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в это время веранду с одной стороны уже охватило пламя, которое распространялось на крышу дома.
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"Сельчанин схватил кошку, вывел жену из горящего здания через второй выход с веранды", — добавил представитель ведомства.
Пожарные прибыли на место происшествия через шесть минут. Они оперативно локализовали возгорание, не позволив огню перейти на летнюю кухню и другие хозяйственные постройки. В итоге дом выгорел изнутри, а крыша обрушилась.
Сейчас погорельцы вместе с кошкой находятся в пункте временного размещения. Администрация решает вопрос об их дальнейшем переселении.
В МЧС также отметили, что, по словам собственников дома, они эксплуатировали отопительную печь, хотя и знали о неисправностях в центробежном насосе электрокотла.