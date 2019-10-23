Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T12:49Z
https://ria.ru/20191023/1560101372.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156010/80/1560108071_0:51:1000:614_1036x0_80_0_0_9ac3b2ff6d8b80a1a115291fa6219fe2.jpg
РИА Новости

В ЕАО кошка спасла семью при пожаре в жилом деревянном доме

11:12 23.10.2019 (обновлено: 12:49 23.10.2019)
5264
© Фото : МЧС России по Еврейской автономной областиПожар в доме на станции Ленинск в Еврейской автономной области
Пожар в доме на станции Ленинск в Еврейской автономной области
© Фото : МЧС России по Еврейской автономной области
Пожар в доме на станции Ленинск в Еврейской автономной области
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На станции Ленинск в Еврейской автономной области кошка спасла семейную пару от гибели при пожаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Семья проживала в деревянном доме в Заводском переулке. Утром они услышали, как кто-то скребется в дверь.

"Мужчина вышел на звук на веранду и увидел мечущуюся кошку", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в это время веранду с одной стороны уже охватило пламя, которое распространялось на крышу дома.
Козы
17 октября, 12:56РИА Новости
На Ямале пожарные спасли 15 коз из горящего ангара

"Сельчанин схватил кошку, вывел жену из горящего здания через второй выход с веранды", — добавил представитель ведомства.

Пожарные прибыли на место происшествия через шесть минут. Они оперативно локализовали возгорание, не позволив огню перейти на летнюю кухню и другие хозяйственные постройки. В итоге дом выгорел изнутри, а крыша обрушилась.
Сейчас погорельцы вместе с кошкой находятся в пункте временного размещения. Администрация решает вопрос об их дальнейшем переселении.
В МЧС также отметили, что, по словам собственников дома, они эксплуатировали отопительную печь, хотя и знали о неисправностях в центробежном насосе электрокотла.
Нерпа
10 октября, 11:21РИА Новости
На Ямале вахтовики спасли нерпу, найденную на газовом промысле
8215522
Обсудить 1
Еврейская автономная областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
РИА
Новости
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Президент России Владимир Путин
Визитку Путина продают за два миллиона рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Лента
новостей
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Артист лейбла Black Star рэпер Александр Павлов (Pabl.A)
В Москве обстреляли машину артиста из Black Star
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
Строители начали испытывать нагрузкой железнодорожную часть Крымского моста
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турция объявила о приостановке операции в Сирии
Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс. 23 октября 2019
Британская полиция обнаружила в грузовике тела 39 человек
Стенд Tatneft
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 миллиона долларов "Татнефти"
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи. 17 октября 2018
Зачем Путин собрал всю Африку в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
Лента новостейМолния