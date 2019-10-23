Семейное право обсудят в среду на форуме в Москве

Семейная пара с ребенком гуляют по набережной

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Форум "Семья и семейные ценности в системе современного права", где эксперты поговорят о правовой защите материнства, отцовства и семейных ценностей, а также о профилактике внутрисемейной дискриминации, пройдёт в среду в столице, сообщают организаторы.

"Форум носит научно-общественный формат, поскольку наряду со специалистами в сфере юриспруденции выступят представители гражданского общества", - сказали в пресс - службе Фонда Андрея Первозванного, одного из организаторов форума.

Ведущие ученые России, практикующие психологи и юристы уделят особое внимание педагогическим и просветительским аспектам семейного права, вопросам определения положения семьи в системе правовой культуры, говорится в сообщении.

Среди участников форума: профессор МГУ, доктор юридических наук, Заслуженный юрист РФ Сурен Авакьян, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка (2009-2016), доктор юридических наук, адвокат Павел Астахов, кандидат юридических наук, адвокат Михаил Бурмистров, профессор, доктор юридических наук Сергей Глотов, эксперт Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей, член-корреспондент РАЕН Галина Климантова, руководитель Центра правовой помощи и психологической поддержки "PSYCHOGRAF" психолог, адвокат Юлия Графова, директор ГБУ города Москвы Городской научно-практический центр по защите прав детей "Детство" Татьяна Сапожникова, адвокат Виктория Дергунова, и.о. ректора Московского государственного областного университета Вероника Запалацкая, директор Фонда апостола Андрея Первозванного Владимир Бушуев.