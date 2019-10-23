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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Семейное право обсудят в среду на форуме в Москве

11:12 23.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСемейная пара с ребенком гуляют по набережной
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Форум "Семья и семейные ценности в системе современного права", где эксперты поговорят о правовой защите материнства, отцовства и семейных ценностей, а также о профилактике внутрисемейной дискриминации, пройдёт в среду в столице, сообщают организаторы.
"Форум носит научно-общественный формат, поскольку наряду со специалистами в сфере юриспруденции выступят представители гражданского общества", - сказали в пресс - службе Фонда Андрея Первозванного, одного из организаторов форума.
Ведущие ученые России, практикующие психологи и юристы уделят особое внимание педагогическим и просветительским аспектам семейного права, вопросам определения положения семьи в системе правовой культуры, говорится в сообщении.
Среди участников форума: профессор МГУ, доктор юридических наук, Заслуженный юрист РФ Сурен Авакьян, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка (2009-2016), доктор юридических наук, адвокат Павел Астахов, кандидат юридических наук, адвокат Михаил Бурмистров, профессор, доктор юридических наук Сергей Глотов, эксперт Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей, член-корреспондент РАЕН Галина Климантова, руководитель Центра правовой помощи и психологической поддержки "PSYCHOGRAF" психолог, адвокат Юлия Графова, директор ГБУ города Москвы Городской научно-практический центр по защите прав детей "Детство" Татьяна Сапожникова, адвокат Виктория Дергунова, и.о. ректора Московского государственного областного университета Вероника Запалацкая, директор Фонда апостола Андрея Первозванного Владимир Бушуев.
Форум организовали Московский Государственный Областной Университет (МГОУ), Фонд апостола Андрея Первозванного, региональное отделение Московской области Российского общества "Знание". Событие пройдет в Московском государственном областном университете по адресу Москва, ул. Радио, д. 10 А, учебный корпус №2.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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Религия и мировоззрениеРоссийское общество "Знание"Новости - Религия и мировоззрениеПавел АстаховГосдума РФМосковский государственный областной университетМосковская областьРоссиярелигияОбщество
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