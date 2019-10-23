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РИА Новости
Война в Сирии

Турция объявила о приостановке операции в Сирии

11:10 23.10.2019 (обновлено: 12:46 23.10.2019)
29610
© REUTERS / Murad SezerТурецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
© REUTERS / Murad Sezer
АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Турецкая операция "Источник мира" в Сирии приостановлена, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Накануне Москва и Анкара приняли меморандум о взаимопонимании.
При этом Чавушоглу подчеркнул, что операция не окончена и армия готова дать отпор курдам "в случае необходимости".
"Если террористы будут где-то проявляться, наши военные вступят с ними в бой. Осталось оружие, схроны, мины-ловушки — все это надо зачистить. Еще есть много работы. Поэтому мы остаемся на поле", — пояснил министр иностранных дел в интервью агентству Anadolu.
В Минобороны Турции добавили, что не видят необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением договоренностей с Россией.
"Сочинское соглашение включает в себя статьи, гарантирующие безопасность границ Турции и отвод террористических элементов YPG (сил самообороны сирийских курдов. — Прим. ред.) на 30 километров от нашей границы", — отмечается в заявлении военного ведомства.
Также в турецком Минобороны заявили, что не допустят создания террористического коридора к югу от своих границ.
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Российско-турецкий меморандум

Во вторник Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.
Как следует из документа, существующий статус-кво сохраняется в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 километров.
В зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня 23 октября входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция. Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Кроме того, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата.
Меморандум также предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев. Помимо этого, Россия и Турция договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.
Военнослужащий сирийской правительственной армии
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В заключение в документе подчеркивается, что обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках Астанинского процесса и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.

Турецкая операция в Сирии

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. Седьмого октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с севера арабской республики.
Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, сирийская армия была стянута к северным рубежам и заняла несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе впервые за пять лет вошла в Ракку.
Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22:00 мск во вторник.
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Обсудить 13
Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Операция по выводу американских войск завершилась.
23 октября, 11:29
bberia
32112000
Все решения принимает Путин, а кто их исполняет мы видим...)
23 октября, 11:26
Даша Рудник
1200003
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