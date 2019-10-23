Кудрин: исполнение расходов по нацпроектам составило 59% на 17 октября

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Исполнение расходов по нацпроектам в РФ по состоянию на 17 октября составило 59%, необходимо тщательно следить за реализацией этих планов, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"На 17 октября оперативные данные - в этом году использовано пока только 59% заложенных ресурсов на нацпроекты", - сказал он.

Кудрин отметил, что на нацпроекты в 2020 году будет направлено почти 2 триллиона рублей, что на 204 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году. "Надо следить за реализацией этих планов по расходам", - добавил он.