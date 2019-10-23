Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T11:10Z
https://ria.ru/20191023/1560101262.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155621/54/1556215403_0:116:3068:1842_1036x0_80_0_0_45ff9f7defdfe999dd806107d5bc4c51.jpg
РИА Новости

Кудрин: исполнение расходов по нацпроектам составило 59% на 17 октября

11:10 23.10.2019
47
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Исполнение расходов по нацпроектам в РФ по состоянию на 17 октября составило 59%, необходимо тщательно следить за реализацией этих планов, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
18 октября, 18:51Рязанская область
Любимов рассказал о преимуществах нацпроектов для регионов
"На 17 октября оперативные данные - в этом году использовано пока только 59% заложенных ресурсов на нацпроекты", - сказал он.
Кудрин отметил, что на нацпроекты в 2020 году будет направлено почти 2 триллиона рублей, что на 204 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году. "Надо следить за реализацией этих планов по расходам", - добавил он.
000001
Обсудить 0
НацпроектыАлексей КудринГосдума РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил важность освоения урановых ресурсов Намибии
РИА
Новости
Директор СВР Сергей Нарышкин
Нарышкин рассказал, как советские разведчики помогали освобождать Югославию
Установка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары
Хромушин: Подмосковье может стать крупным кластером по переработке мусора
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Прогноз доходов бюджета до 2022 года в целом сбалансирован, заявил Кудрин
Лента
новостей
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Глава ПНС Ливии хочет обсудить в Сочи сотрудничество в сельском хозяйстве
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперт рассказал, как защитить телефон от кражи средств по новой схеме
Здание Государственной Думы РФ
Правительство внесло в Госдуму поправки в бюджет ПФР на 2019 год
Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анна Кузменко
В Москве создадут каталог цифровых решений для промпредприятий
Участники протестов в Гонконге
В МИД Китая опровергли слухи о замене главы администрации Гонконга
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
РЖД и Египет подписали протокол о потенциальном сотрудничестве
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Костин предложил расширить практику недолларовых расчетов с Африкой
Сотрудник полиции
В Петербурге следователя заподозрили в получении взятки
Спальный вагон повышенной комфортности
ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
Лента новостейМолния