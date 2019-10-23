Правозащитник Маяков не признал вину в мошенничестве

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков не признает вину в покушении на мошенничество, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Аксененко.

Ранее столичный главк СК РФ сообщил о задержании Маякова по подозрению в покушении на мошенничество.

"Он не признает вину. Мы намерены обжаловать вчерашние следственные действия. Когда проводили обыски и выемки, не допустили адвоката, не представились, отвезли моего подзащитного в СК в ночное время", - сказал адвокат.

Он добавил, что Маяков страдает рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом, без препаратов ему стало плохо. "Мы отказались продолжать следственные действия без таблеток, их привезли только под утро", - отметил Аксененко. По его словам, в среду следственные действия продолжатся.