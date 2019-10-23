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РИА Новости

Правозащитник Маяков не признал вину в мошенничестве

11:08 23.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков не признает вину в покушении на мошенничество, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Аксененко.
Ранее столичный главк СК РФ сообщил о задержании Маякова по подозрению в покушении на мошенничество.
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"Он не признает вину. Мы намерены обжаловать вчерашние следственные действия. Когда проводили обыски и выемки, не допустили адвоката, не представились, отвезли моего подзащитного в СК в ночное время", - сказал адвокат.
Он добавил, что Маяков страдает рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом, без препаратов ему стало плохо. "Мы отказались продолжать следственные действия без таблеток, их привезли только под утро", - отметил Аксененко. По его словам, в среду следственные действия продолжатся.
По данным следствия, накануне днем Маяков получил от человека, осужденного на длительный срок, первый транш в 200 тысяч рублей из обговоренной суммы в 2,5 миллиона. В обмен правозащитник, по мнению СК, "обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора". В действительности такой возможности Маяков не имел, а полученные деньги намеревался похитить, утверждает следствие. После получения денег он был задержан.
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Комитет за гражданские праваАндрей МаяковСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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