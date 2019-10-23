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РИА Новости

Волкер давал Зеленскому советы по общению с Трампом, сообщили СМИ

11:07 23.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер советовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому убедить американского лидера Дональда Трампа в своем намерении расследовать коррупцию и возможное вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.
По словам источника издания, знакомого со свидетельскими показаниями Волкера в конгрессе США, экс-спецпредставитель госдепа по Украине дал Зеленскому подобный совет 2 июля, "отведя его в сторону на конференции в Торонто". Как пишет газета, Волкер заявил Зеленскому, что это "поможет преодолеть поток негативной информации об Украине", которую сообщал Трампу Руди Джулиани, личный адвокат американского лидера.
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Кроме того, Волкер якобы рекомендовал Зеленскому "проявить готовность принять некоторые пункты повестки дня адвоката Трампа". При этом Волкер заявил перед конгрессом, что в ходе состоявшегося 2 июля разговора с Зеленским он не упоминал имени Джо Байдена и не давал украинскому президенту совета "контактировать" с Джулиани.
Тем не менее, по словам источника издания, в ходе этого разговора Волкер сослался на "фактор Джулиани" и сказал Зеленскому, что "здесь есть проблема". Как заявил источник, Волкер убеждал Зеленского дать Трампу ясно понять, что он "привержен проведению расследования коррупции и заявлений о вмешательстве (Украины) в выборы (в США в 2016 году)". Сам Зеленский в ответ якобы выразил готовность сделать это, отметив, что борьба с коррупцией является центральным элементом его политической программы.
Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на руководство Украины, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена (своего вероятного противника на выборах-2020) и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил президента Украины Владимира Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
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Курт ВолкерДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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