Волкер давал Зеленскому советы по общению с Трампом, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер советовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому убедить американского лидера Дональда Трампа в своем намерении расследовать коррупцию и возможное вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году, сообщает газета Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер советовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому убедить американского лидера Дональда Трампа в своем намерении расследовать коррупцию и возможное вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника издания, знакомого со свидетельскими показаниями Волкера в конгрессе США, экс-спецпредставитель госдепа по Украине дал Зеленскому подобный совет 2 июля, "отведя его в сторону на конференции в Торонто". Как пишет газета, Волкер заявил Зеленскому, что это "поможет преодолеть поток негативной информации об Украине", которую сообщал Трампу Руди Джулиани, личный адвокат американского лидера.

Кроме того, Волкер якобы рекомендовал Зеленскому "проявить готовность принять некоторые пункты повестки дня адвоката Трампа". При этом Волкер заявил перед конгрессом, что в ходе состоявшегося 2 июля разговора с Зеленским он не упоминал имени Джо Байдена и не давал украинскому президенту совета "контактировать" с Джулиани.

Тем не менее, по словам источника издания, в ходе этого разговора Волкер сослался на "фактор Джулиани" и сказал Зеленскому, что "здесь есть проблема". Как заявил источник, Волкер убеждал Зеленского дать Трампу ясно понять, что он "привержен проведению расследования коррупции и заявлений о вмешательстве (Украины) в выборы (в США в 2016 году)". Сам Зеленский в ответ якобы выразил готовность сделать это, отметив, что борьба с коррупцией является центральным элементом его политической программы.