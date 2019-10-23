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РИА Новости

Источник: США могут выдворить Билалова за нарушение миграционных законов

11:04 23.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАхмед Билалов
Ахмед Билалов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Ахмед Билалов. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Задержанного в США за нарушение миграционного законодательства экс-главу компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова могут выдворить в Россию из-за нарушения миграционного законодательства, сообщил РИА Новости информированный источник в правоохранительных органах.
"Из США Билалова могут выдворить в страну, гражданином которой он является, то есть в Россию, из-за нарушения им миграционного законодательства", - рассказал собеседник агентства.
При этом источник добавил, что вопрос об экстрадиции разыскиваемого в России Билалова осложняется отсутствием соответствующих двухсторонних документов между США и РФ.
Ранее газета Miami Herald сообщила, что Билалов был задержан в своем доме в пригороде Майами во вторник иммиграционными службами США.
Ахмед Билалов
10:27РСпорт
Россия объявила в розыск задержанного в США Ахмеда Билалова
Билалов, бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа", был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Посетивший в начале 2013 года олимпийскую стройку президент России Владимир Путин подверг резкой критике Билалова, чья компания отвечала за проект. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
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Курорты Северного КавказаАхмед БилаловСШАВ мире
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