Источник: США могут выдворить Билалова за нарушение миграционных законов

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Задержанного в США за нарушение миграционного законодательства экс-главу компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова могут выдворить в Россию из-за нарушения миграционного законодательства, сообщил РИА Новости информированный источник в правоохранительных органах.

"Из США Билалова могут выдворить в страну, гражданином которой он является, то есть в Россию, из-за нарушения им миграционного законодательства", - рассказал собеседник агентства.

При этом источник добавил, что вопрос об экстрадиции разыскиваемого в России Билалова осложняется отсутствием соответствующих двухсторонних документов между США и РФ.

Ранее газета Miami Herald сообщила, что Билалов был задержан в своем доме в пригороде Майами во вторник иммиграционными службами США.