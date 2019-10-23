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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В Сочи начался первый саммит "Россия — Африка"

11:04 23.10.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / РИА Новости
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СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Саммит "Россия — Африка" начался в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит в Сочи. Трансляция
10:48Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Саммит "Россия — Африка" в Сочи. Прямая трансляция
Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций. Председательствовать на саммите, который продлится два дня, будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, в 2019 году временно возглавляющий Африканский союз. Всего в Сочи ожидаются главы государств и правительств 43 африканских стран, а 11 стран будут представлены на уровне вице-президентов, министров иностранных дел или послов.
Российско-африканские отношения в последние годы активно развиваются, идет политический диалог по важнейшим международным проблемам, включая региональные и глобальные вопросы безопасности. Развивается межпарламентское сотрудничество. Россия оказывает африканскому континенту поддержку в планах развития, поддерживает международные проекты по борьбе с болезнями, природными катастрофами, военными конфликтами, помогает готовить африканские кадры в различных областях. Активно развивается военно-техническое сотрудничество.
Москва предложит африканским странам на форуме "Россия — Африка" обширную повестку равноправного взаимодействия в разных областях, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Многие из этих государств уже заявили о своем интересе к сотрудничеству с Москвой. К примеру, Эфиопия рассчитывает во время саммита подписать с Россией соглашение о строительстве атомной электростанции, Нигерия – соглашение по ВТС, Руанда планирует заключить с РФ межправительственное соглашение о строительстве в этой африканской стране Центра ядерной науки и технологий, Экваториальная Гвинея заявляла о возможном сотрудничестве с такими российскими нефтегазовыми компаниями, как "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть". Маврикий заинтересован в сотрудничестве с РФ по шельфовым проектам и хотел бы подписать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. Камерун заинтересован в покупке российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", бронетранспортеров для перевозки военных, а также военно-транспортных и боевых вертолетов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи. 17 октября 2018
08:00РИА Новости
Зачем Путин собрал всю Африку в Сочи
Двусторонняя повестка дня саммита обещает быть насыщенной. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин на полях саммита проведет ряд рабочих встреч с главами стран, в том числе с лидерами ЦАР, ДР Конго, Судана, ЮАР и другими. С лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси российский президент обсудит взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также возможность возобновления чартерного авиасообщения между странами. Кроме того, планируется обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Предложение об организации саммита "Россия — Африка" прозвучало в июле 2018 года от Путина, но реализация этого проекта шла через тесную координацию России с Египтом – сопредседателем саммита – и Африканским союзом, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри. По его словам, саммит даст возможность лидерам России и Египта оценить продвижение двустороннего сотрудничества, подумать о новых перспективах его развития.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАфрикаСочиРоссияПолитика
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