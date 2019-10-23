Строители начали испытывать нагрузкой железнодорожную часть Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Сейчас проходят динамические и статические испытания несущих элементов железнодорожной части. Специалисты проверяют опоры и пролетные строения, на которых идет монтаж поездной автоматики, на соответствие проектным параметрам.

"Это многоэтапный процесс, предваряющий приемочные испытания моста: они пройдут в конце года перед запуском движения поездов", — говорится в сообщении.

На мосту работают тяжелые технические железнодорожные составы. Каждый состоит из локомотива и 23 вагонов-хопперов с щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн.

"Они перемещаются по разным схемам-сценариям, а приборы и датчики — тензометры, инклинометры и акселерометры — фиксируют состояние опор и пролетных строений", — отмечают в инфоцентре.

Значения снимают, когда составы трогаются с места, разгоняются, резко или плавно тормозят или же неподвижно стоят в течение 15 минут. Затем информация передается в автоматизированную систему сбора, обработки и хранения данных.

"Испытания позволят проверить фактические прочностные характеристики всех конструкций при расчетных предельных нагрузках, сравнить их с проектными данными", — подчеркнули в инфоцентре.

По словам директора НИИ диагностики Светланы Бохановой, специалисты наблюдают, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов — атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, под ветровыми, волновыми и другими нагрузками. Кроме этого, проверяется реакция опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени.

"Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста. Аналогичная работа проводилась во время строительства автодорожной части", — добавила Боханова.