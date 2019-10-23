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РИА Новости

Строители начали испытывать нагрузкой железнодорожную часть Крымского моста

10:57 23.10.2019 (обновлено: 11:47 23.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Горностаев / Перейти в фотобанкТепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Перейти в фотобанк
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Сейчас проходят динамические и статические испытания несущих элементов железнодорожной части. Специалисты проверяют опоры и пролетные строения, на которых идет монтаж поездной автоматики, на соответствие проектным параметрам.
"Это многоэтапный процесс, предваряющий приемочные испытания моста: они пройдут в конце года перед запуском движения поездов", — говорится в сообщении.
На мосту работают тяжелые технические железнодорожные составы. Каждый состоит из локомотива и 23 вагонов-хопперов с щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн.
"Они перемещаются по разным схемам-сценариям, а приборы и датчики — тензометры, инклинометры и акселерометры — фиксируют состояние опор и пролетных строений", — отмечают в инфоцентре.
Значения снимают, когда составы трогаются с места, разгоняются, резко или плавно тормозят или же неподвижно стоят в течение 15 минут. Затем информация передается в автоматизированную систему сбора, обработки и хранения данных.
"Испытания позволят проверить фактические прочностные характеристики всех конструкций при расчетных предельных нагрузках, сравнить их с проектными данными", — подчеркнули в инфоцентре.
Крымский мост
2 октября, 09:29РИА Новости
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По словам директора НИИ диагностики Светланы Бохановой, специалисты наблюдают, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов — атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, под ветровыми, волновыми и другими нагрузками. Кроме этого, проверяется реакция опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени.
"Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста. Аналогичная работа проводилась во время строительства автодорожной части", — добавила Боханова.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта запустили на следующий день. Начать движение поездов планируется в декабре.
20530246
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Крымский мостКрымОбщество
Популярные комментарии
Короче, караван идет. Кто бы где ни лаял.
23 октября, 11:23
Stirli Stirliz
2700002
Молодцы. Запуск прямого сообщения по жд сильно облегчит жизнь крымчан и существенно увеличит экономику Крыма.
23 октября, 11:30
aalgreat
2310001
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