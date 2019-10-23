В Германии предотвратили семь терактов с 2016 года, сообщили в полиции

"Число граждан, от которых исходит потенциальная угроза, увеличилось с 2013 года более чем в пять раз - до почти 680, количество уголовных дел, связанных с исламистским терроризмом, увеличилось более чем втрое - до 1 тысячи", - заявил Мюнх, добавив, что "после нападения на площади Брайтшайдплац мы предотвратили в Германии семь терактов".

"Тогда было продемонстрировано три уязвимых момента - во-первых, процесс в отношении преступника Аниса Амри, согласно закону об иностранцах, не был последовательно доведен до конца. Сегодня такого бы больше не произошло", - сказал Мюнх, добавил, что другим промахом правоохранителей стал тот факт, что "уголовное преследование Амри в разных федеральных землях не было обобщено".

Девятнадцатого декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был впоследствии убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой ИГ,*. Амри прибыл в Германию в качестве беженца, он пытался получить убежище на территории страны, в котором ему было отказано, однако после этого он был депортирован из ФРГ.