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РИА Новости

В Германии предотвратили семь терактов с 2016 года, сообщили в полиции

10:57 23.10.2019
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© AP Photo / apn / Christof StacheСотрудник полиции в аэропорту Мюнхена, Германия
Сотрудник полиции в аэропорту Мюнхена, Германия
© AP Photo / apn / Christof Stache
БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. После теракта на рождественской ярмарке в Берлине в конце 2016 года в Германии предотвращены семь терактов, заявил в интервью газете Rheinische Post глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх.
"Число граждан, от которых исходит потенциальная угроза, увеличилось с 2013 года более чем в пять раз - до почти 680, количество уголовных дел, связанных с исламистским терроризмом, увеличилось более чем втрое - до 1 тысячи", - заявил Мюнх, добавив, что "после нападения на площади Брайтшайдплац мы предотвратили в Германии семь терактов".
Он подчеркнул, что повторение теракта, подобного берлинскому, в настоящее время в ФРГ невозможно.
"Тогда было продемонстрировано три уязвимых момента - во-первых, процесс в отношении преступника Аниса Амри, согласно закону об иностранцах, не был последовательно доведен до конца. Сегодня такого бы больше не произошло", - сказал Мюнх, добавил, что другим промахом правоохранителей стал тот факт, что "уголовное преследование Амри в разных федеральных землях не было обобщено".
Девятнадцатого декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был впоследствии убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой ИГ,*. Амри прибыл в Германию в качестве беженца, он пытался получить убежище на территории страны, в котором ему было отказано, однако после этого он был депортирован из ФРГ.
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