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РИА Новости

Фадеев начал обсуждать с членами СПЧ предстоящую работу

10:54 23.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новый глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал РИА Новости, что начал обсуждать с членами Совета предстоящую совместную работу, приоритетные направления деятельности определит Совет.
"Я начал обсуждать работу в Совете с членами Совета... Конечно, пока мы не возобновим регулярную работу Совета, в связи с моим назначением, в связи с некоторой ротацией, я, конечно ничего не буду говорить относительно того, какие вопросы мы поднимаем, что важно, а что не важно. Совет решает такие вопросы", - сказал Фадеев.
Валерий Фадеев
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В понедельник президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Фадеев, который также стал советником президента.
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СПЧВалерий ФадеевРоссияПолитика
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