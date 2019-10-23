Фадеев начал обсуждать с членами СПЧ предстоящую работу

"Я начал обсуждать работу в Совете с членами Совета... Конечно, пока мы не возобновим регулярную работу Совета, в связи с моим назначением, в связи с некоторой ротацией, я, конечно ничего не буду говорить относительно того, какие вопросы мы поднимаем, что важно, а что не важно. Совет решает такие вопросы", - сказал Фадеев.