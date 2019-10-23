Фадеев начал обсуждать с членами СПЧ предстоящую работу

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новый глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал РИА Новости, что начал обсуждать с членами Совета предстоящую совместную работу, приоритетные направления деятельности определит Совет.
"Я начал обсуждать работу в Совете с членами Совета... Конечно, пока мы не возобновим регулярную работу Совета, в связи с моим назначением, в связи с некоторой ротацией, я, конечно ничего не буду говорить относительно того, какие вопросы мы поднимаем, что важно, а что не важно. Совет решает такие вопросы", - сказал Фадеев.
В понедельник президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Фадеев, который также стал советником президента.