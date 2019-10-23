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РИА Новости
Культура

Большой театр в День балета покажет в Сети свою жизнь за кулисами

11:24 23.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене НОВАТ
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене НОВАТ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Большой театр во Всемирный день балета покажет в интернете свою жизнь за кулисами, сообщили в пресс-службе ГАБТ.
"Один день из жизни балета" — так называется программа, в рамках которой 23 октября три всемирно известные труппы предлагают заглянуть к ним за кулисы. Трансляция будет доступна на странице Большого театра в Facebook.
Первым покажет свою закулисную жизнь Австралийский балет (с 4.00 до 8.00 мск.), затем, подключится Большой театр (с 9.00 до 13.00), а завершит онлайн-мероприятие Королевский балет Великобритании (с 13.00 до 17.00).
"Вживую" транслируемые репетиции спектаклей и уроки будут перемежаться интервью с ведущими актерами.
В программе Большого театра — сюжеты о Школе ГАБТ в Бразилии и Московской академии хореографии, утренний час известного педагога Бориса Акимова и утренний класс молодого педагога, а в недавнем прошлом прима-балерины Большого Марии Аллаш.
Также зрители увидят репетиции балетов "Дон Кихот", "Раймонда" и готовящейся к премьере "Жизели" Алексея Ратманского. Затем на передний план выйдут ведущие танцовщики балетной труппы ГАБТ Денис Родькин, Игорь Цвирко, Артемий Беляков, Ольга Смирнова и молодые, но уже успевшие обратить на себя внимание Александра Трикоз, Элеонора Севенард, Анастасия Денисова.
Ненадолго можно будет заглянут за кулисы Пермского театра оперы и балета. Заключительное слово скажет художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев.
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