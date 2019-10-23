Каир рассматривает Москву как надежного партнера в Африке, заявил ас-Сиси

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Египет рассматривает Россию как надежного партнера в Африке и надеется на ее участие в инфраструктурных проектах и в развитии энергетики, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Мы рассматриваем российскую сторону как надежного партнера африканского континента. Очень надеемся, что Россия будет работать в Африке во всех сферах и областях, в частности, в развитии и финансировании проектов инфраструктуры на африканском континенте. В том числе в энергетической сфере, в строительстве дорог", - заявил ас-Сиси на двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.