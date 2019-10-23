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РИА Новости

Каир рассматривает Москву как надежного партнера в Африке, заявил ас-Сиси

10:49 23.10.2019 (обновлено: 11:28 23.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Египет рассматривает Россию как надежного партнера в Африке и надеется на ее участие в инфраструктурных проектах и в развитии энергетики, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Мы рассматриваем российскую сторону как надежного партнера африканского континента. Очень надеемся, что Россия будет работать в Африке во всех сферах и областях, в частности, в развитии и финансировании проектов инфраструктуры на африканском континенте. В том числе в энергетической сфере, в строительстве дорог", - заявил ас-Сиси на двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
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