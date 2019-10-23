Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T11:29Z
https://ria.ru/20191023/1560099901.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156010/26/1560102635_0:0:2806:1578_1036x0_80_0_0_6a569dc6508c943bed258a13c516b7ab.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Президент Египта пригласил Путина на начало строительства АЭС в эд-Дабаа

10:48 23.10.2019 (обновлено: 11:29 23.10.2019)
388
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил главу России Владимира Путина на церемонию начала строительства в Египте с участием России АЭС "эд-Дабаа".
"Я хотел бы, господин президент, пригласить вас посетить Египет, чтобы принять участие в церемонии закладки первого камня этого важного проекта и чтобы присутствовать на церемонии подписания контракта о запуске Российской промышленной зоны в Египте", - сказал ас-Сиси на встрече с российским лидером в рамках саммита Россия — Африка в Сочи.
Президент РФ Владимир Путин
10:42Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Отношения России и Египта развиваются успешно, заявил Путин
Ожидается, что строительство блока №1 АЭС "эд-Дабаа" начнется во второй половине 2020 года. В настоящее время проект проходит процедуру лицензирования.
АЭС, которая строится в Египте с участием РФ, будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
600001
Обсудить 1
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинРоссияЕгипетВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
Каир рассматривает Москву как надежного партнера в Африке, заявил ас-Сиси
РИА
Новости
Щит с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Россия и Эфиопия подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Президент РФ Владимир Путин
Отношения России и Египта развиваются успешно, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил важность освоения урановых ресурсов Намибии
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин: ОАЭ заинтересовались проектами России и Египта в промышленности
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Россия и Нигер подписали контракт на поставку 12 вертолетов Ми-35
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
Путин на встрече с главой ЮАР отметил недостаточный объем товарооборота
Дмитрий Шугаев
Глава ФСВТС рассказал о размере портфеля заказов оружия странами Африки
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве правозащитника задержали за попытку мошенничества
Стенд компании Росатом
Росатом назначил нового главу своего стратегического предприятия ГХК
Щит с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Эритрея присматривается к российским катерам и вертолетам, заявили в ФСВТС
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Иран приветствует решения Путина и Эрдогана по урегулированию в Сирии
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
Лента новостейМолния