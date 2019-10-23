Президент Египта пригласил Путина на начало строительства АЭС в эд-Дабаа

Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019

Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил главу России Владимира Путина на церемонию начала строительства в Египте с участием России АЭС "эд-Дабаа".

"Я хотел бы, господин президент, пригласить вас посетить Египет, чтобы принять участие в церемонии закладки первого камня этого важного проекта и чтобы присутствовать на церемонии подписания контракта о запуске Российской промышленной зоны в Египте", - сказал ас-Сиси на встрече с российским лидером в рамках саммита Россия — Африка в Сочи.

Ожидается, что строительство блока №1 АЭС "эд-Дабаа" начнется во второй половине 2020 года. В настоящее время проект проходит процедуру лицензирования.

АЭС, которая строится в Египте с участием РФ, будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.