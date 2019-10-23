В Каталонии три человека пропали без вести из-за сильных ливней

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. По меньшей мере два человека пропали без вести, 20 тысяч человек остались без света на территории испанского автономного сообщества Каталония из-за циклона, принесшего с собой сильные дожди, сообщает газета По меньшей мере два человека пропали без вести, 20 тысяч человек остались без света на территории испанского автономного сообщества Каталония из-за циклона, принесшего с собой сильные дожди, сообщает газета Pais

Как сообщается, два человека - женщина и ее сын - пропали в муниципалитете Вилаверд (провинция Таррагона) после того, как в реке Франколи и ее притоках повысился уровень воды. Сообщается, что дом, в котором жила семья, смыло потоками воды. Еще один человек - семидесятилетний мужчина - пропал в провинции Барселона.

Ранее сообщалось, что еще один человек - семидесятилетний мужчина - пропал в провинции Барселона. Позднее правоохранительные органы Каталонии Mossos de Esquadra сообщили, что мужчина погиб. Его тело было обнаружено в 8.30 по местному времени (9.30 мск) на пляже муниципалитета Кальдес-д’Эстра. Сообщается, что мужчину смыло потоком воды, когда он пытался добраться до своего автомобиля.

По данным издания, разгул стихии осложняет работу аэропортов, а также создает затруднения для железнодорожного сообщения и движения транспорта по автомагистралям. В среду утром более 30 дорог были закрыты. На телефоны службы спасения поступили более 2,7 тысячи сообщений. Глава правительства (женералитета) Каталонии Ким Торра заявил, что в среду посетит пострадавшие от ливней территории.

Провинция Таррагона сильнее всего пострадала из-за сильных ливней, начавшихся во вторник. На ее территории был объявлен красный уровень тревоги. Циклон затронул и Балеарские острова. Так, на острове Ибица в результате стихии пострадали три человека.