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РИА Новости

В Каталонии три человека пропали без вести из-за сильных ливней

10:47 23.10.2019 (обновлено: 11:37 23.10.2019)
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaИспания
Испания
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Испания. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. По меньшей мере два человека пропали без вести, 20 тысяч человек остались без света на территории испанского автономного сообщества Каталония из-за циклона, принесшего с собой сильные дожди, сообщает газета Pais.
Как сообщается, два человека - женщина и ее сын - пропали в муниципалитете Вилаверд (провинция Таррагона) после того, как в реке Франколи и ее притоках повысился уровень воды. Сообщается, что дом, в котором жила семья, смыло потоками воды. Еще один человек - семидесятилетний мужчина - пропал в провинции Барселона.
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Ранее сообщалось, что еще один человек - семидесятилетний мужчина - пропал в провинции Барселона. Позднее правоохранительные органы Каталонии Mossos de Esquadra сообщили, что мужчина погиб. Его тело было обнаружено в 8.30 по местному времени (9.30 мск) на пляже муниципалитета Кальдес-д’Эстра. Сообщается, что мужчину смыло потоком воды, когда он пытался добраться до своего автомобиля.
По данным издания, разгул стихии осложняет работу аэропортов, а также создает затруднения для железнодорожного сообщения и движения транспорта по автомагистралям. В среду утром более 30 дорог были закрыты. На телефоны службы спасения поступили более 2,7 тысячи сообщений. Глава правительства (женералитета) Каталонии Ким Торра заявил, что в среду посетит пострадавшие от ливней территории.
Провинция Таррагона сильнее всего пострадала из-за сильных ливней, начавшихся во вторник. На ее территории был объявлен красный уровень тревоги. Циклон затронул и Балеарские острова. Так, на острове Ибица в результате стихии пострадали три человека.
Как сообщают СМИ, в среду ситуация в ряде районов останется сложной. Помимо Каталонии речь идет о Балеарских островах, а также некоторых районах Кантабрии и Страны Басков.
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