Россия и Эфиопия подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия и Эфиопия в среду на саммите "Россия-Африка" в Сочи подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщила госкорпорация "Росатом".

"Соглашение послужит отправной точкой для начала активного диалога двух стран в атомной сфере и позволит приступить к практической реализации конкретных проектов сотрудничества", - говорится в сообщении.

Соглашение создает правовую основу для взаимодействия между Россией и Эфиопией в области мирного использования атомной энергии по широкому спектру направлений, в том числе в области радиационных технологий и ядерной медицине, а также в производстве радиоактивных изотопов и их применении в промышленности и сельском хозяйстве. "В перспективе соглашение позволит проработать возможность сооружения центра ядерной науки и технологий на территории Эфиопии", - отмечается в сообщении.