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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия и Эфиопия подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

10:43 23.10.2019 (обновлено: 10:50 23.10.2019)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЩит с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
Щит с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия и Эфиопия в среду на саммите "Россия-Африка" в Сочи подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщила госкорпорация "Росатом".
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"Соглашение послужит отправной точкой для начала активного диалога двух стран в атомной сфере и позволит приступить к практической реализации конкретных проектов сотрудничества", - говорится в сообщении.
Документ с российской стороны подписан генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым, со стороны Эфиопии – министром инноваций и технологий Гетахуном Мекурия Кума.
Соглашение создает правовую основу для взаимодействия между Россией и Эфиопией в области мирного использования атомной энергии по широкому спектру направлений, в том числе в области радиационных технологий и ядерной медицине, а также в производстве радиоактивных изотопов и их применении в промышленности и сельском хозяйстве. "В перспективе соглашение позволит проработать возможность сооружения центра ядерной науки и технологий на территории Эфиопии", - отмечается в сообщении.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаРосатомРоссияЭфиопияВ мире
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