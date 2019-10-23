Больше половины самозанятых россиян зарегистрированы в Москве

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Почти 60% российских самозанятых граждан зарегистрированы в столице, их суммарный доход за январь-сентябрь превысил 15,8 миллиарда рублей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ранее РИА Новости в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы сообщили, что московские самозанятые активно себя реализуют в таких видах деятельности, как пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и реклама.

"В Москве за девять месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалась 131 тысяча человек. Суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 миллиарда рублей", - сообщается на портале со ссылкой на слова заммэра по экономической политике Владимира Ефимова.

Отмечается, что с января по август 2019 года в бюджет Москвы поступило 235,5 миллиона рублей налогов от самозанятых граждан. Чаще всего те люди, которые платят налог на профессиональный доход, занимаются пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дают консультации или сдают квартиры в аренду.

"Каждый месяц число самозанятых в Москве увеличивается на 15–20 тысяч. Многие граждане, которые ранее работали неофициально, оценили удобство нового налогового режима и теперь имеют возможность комфортно работать и получать прозрачные доходы. Режим самозанятых получил поддержку у граждан: в Москве их число вдвое превысило плановый показатель для столицы", - говорится на портале со ссылкой на слова руководителя столичного департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова.