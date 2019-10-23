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РИА Новости

Больше половины самозанятых россиян зарегистрированы в Москве

10:41 23.10.2019
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Почти 60% российских самозанятых граждан зарегистрированы в столице, их суммарный доход за январь-сентябрь превысил 15,8 миллиарда рублей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Ранее РИА Новости в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы сообщили, что московские самозанятые активно себя реализуют в таких видах деятельности, как пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и реклама.
"В Москве за девять месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалась 131 тысяча человек. Суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 миллиарда рублей", - сообщается на портале со ссылкой на слова заммэра по экономической политике Владимира Ефимова.
Отмечается, что с января по август 2019 года в бюджет Москвы поступило 235,5 миллиона рублей налогов от самозанятых граждан. Чаще всего те люди, которые платят налог на профессиональный доход, занимаются пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дают консультации или сдают квартиры в аренду.
Здание Минэкономразвития в Москве
16 октября, 15:15РИА Новости
В МЭР заявили, что эксперимент по налогу для самозанятых прошел успешно
"Каждый месяц число самозанятых в Москве увеличивается на 15–20 тысяч. Многие граждане, которые ранее работали неофициально, оценили удобство нового налогового режима и теперь имеют возможность комфортно работать и получать прозрачные доходы. Режим самозанятых получил поддержку у граждан: в Москве их число вдвое превысило плановый показатель для столицы", - говорится на портале со ссылкой на слова руководителя столичного департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова.
Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января в четырех пилотных регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти планируют расширить географию действия этого режима.
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