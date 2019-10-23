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РИА Новости
РИА Наука

Онколог назвал способы снизить риск развития рака

10:37 23.10.2019 (обновлено: 11:05 23.10.2019)
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© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Онколог, доктор медицинских наук Николай Жуков рассказал "Комсомольской правде", как можно снизить риск развития онкозаболеваний.
По мнению специалиста, снизить риск развития рака можно благодаря здоровому образу жизни и правильному рациону питания, включающему большое количество клетчатки.
Жуков также отметил взаимосвязь между лишним весом и развитием злокачественных опухолей, в особенности у женщин.

"Жировая ткань вырабатывает дополнительные порции женских половых гормонов — эстрогенов. И эти избыточные гормоны стимулируют пока еще нормальные клетки женских половых органов к большей активности, делению. Больше делений — больше риска, что при одном из них произойдет поломка", — объяснил онколог.

Кроме того, специалист порекомендовал сделать прививки от гепатита В и вируса папилломы человека.
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