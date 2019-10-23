Онколог назвал способы снизить риск развития рака

"Жировая ткань вырабатывает дополнительные порции женских половых гормонов — эстрогенов. И эти избыточные гормоны стимулируют пока еще нормальные клетки женских половых органов к большей активности, делению. Больше делений — больше риска, что при одном из них произойдет поломка", — объяснил онколог.