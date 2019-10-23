Онколог назвал способы снизить риск развития рака

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Онколог, доктор медицинских наук Николай Жуков рассказал "Комсомольской правде", как можно снизить риск развития онкозаболеваний.
По мнению специалиста, снизить риск развития рака можно благодаря здоровому образу жизни и правильному рациону питания, включающему большое количество клетчатки.
Жуков также отметил взаимосвязь между лишним весом и развитием злокачественных опухолей, в особенности у женщин.
"Жировая ткань вырабатывает дополнительные порции женских половых гормонов — эстрогенов. И эти избыточные гормоны стимулируют пока еще нормальные клетки женских половых органов к большей активности, делению. Больше делений — больше риска, что при одном из них произойдет поломка", — объяснил онколог.
Кроме того, специалист порекомендовал сделать прививки от гепатита В и вируса папилломы человека.
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