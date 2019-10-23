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РИА Новости

В Свердловской области возбудили уголовное дело после исчезновения девочки

10:35 23.10.2019
2007
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Следствие в Свердловской области возбудило уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения девочки в Туринске, сообщает в среду СУСК по региону.
Информация о безвестном исчезновении жительницы города Туринска 2004 года рождения поступила в правоохранительные органы 21 октября.
"С учетом того, что ранее девочка самовольных уходов не совершала, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у нее не имелось, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, утром 21 октября девочка ушла из дома на учебу в местную школу, после чего информации о местонахождении ребенка не имеется.
В настоящее время следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции и волонтерами проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на скорейшее обнаружение без вести пропавшей. В город Туринск направлены следователи-криминалисты СК по Свердловской области для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела.
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Следователи провели осмотр места жительства пропавшей, а также местности на берегу реки Тура, где, по предварительным данным, могла находиться девочка. Допрашиваются родственники, знакомые и одноклассники несовершеннолетней, анализируется информация о личности этой девочки и ее окружения, уточняет СУСК.
Ранее резонансный случай с исчезновением девочки произошел в Саратове. Девочка пропала утром 9 октября, уйдя из дома в школу. Искали ее всем городом, и к концу следующего дня ребенка нашли мертвым в одном и гаражей неподалеку от ее дома. Вскоре был задержан и предполагаемый убийца - 35-летний мужчина, уже судимый за сексуальное насилие и разбой, в настоящее время ему предъявлено обвинение.
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Следственный комитет РФСвердловская областьТуринскРоссияПроисшествия
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