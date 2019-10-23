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РИА Новости

В Петербурге пассажир автобуса, не желая платить, распылил газ в кондуктора

10:35 23.10.2019
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© Fotolia / aidaricciГазовый баллончик
Газовый баллончик
© Fotolia / aidaricci
Газовый баллончик. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Пассажир автобуса, отказавшийся платить за проезд, распылил газ в кондуктора в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"(Во вторник) 22 октября в полицию Невского района поступило сообщение от 62-летнего кондуктора рейсового автобуса. Он сообщил, что около 22.20 в салоне автобуса при проезде по Хрустальной улице неизвестный пассажир распылил в его сторону вещество из предмета, похожего на газовый пистолет, а также угрожал физической расправой", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе, по словам кондуктора, конфликт произошел из-за отказа пассажира оплачивать проезд.
"После инцидента нападавший скрылся. Пострадавшему была оказана медицинская помощь", - добавляет ГУМВД.
Спустя 20 минут после инцидента полицейские задержали предполагаемого агрессора, 52-летнего нетрезвого жителя Купчино. У него был изъят газовый пистолет. Составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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