В Петербурге пассажир автобуса, не желая платить, распылил газ в кондуктора

"(Во вторник) 22 октября в полицию Невского района поступило сообщение от 62-летнего кондуктора рейсового автобуса. Он сообщил, что около 22.20 в салоне автобуса при проезде по Хрустальной улице неизвестный пассажир распылил в его сторону вещество из предмета, похожего на газовый пистолет, а также угрожал физической расправой", - говорится в сообщении.