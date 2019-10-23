Эритрея присматривается к российским катерам и вертолетам, заявили в ФСВТС

Щит с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи

СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Эритрея хотела бы закупить у России ракетные катера, вертолеты и стрелковое оружие, заявил РИА Новости в среду в ходе форума "Россия – Африка" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук.

"Эритрея сегодня активно заявляет о заинтересованности возобновления полноценного военно-технического сотрудничества с Россией. Учитывая, что они достигли мирного договора с эфиопской стороной [после чего с Асмары сняли международные санкции], они заинтересованы в закупках вооружений: ракетные катера, вертолеты, стрелковое оружие", - сказал он.

Пунчук отметил, что РФ и Эритрея активизировали обмен делегациями, по итогам этих встреч планируется сформулировать предложение на закупку российской техники.

В ноябре прошлого года Совбез ООН единогласно проголосовал за резолюцию, в которой с Эритреи снимаются санкции на поставки оружия, а также санкции на заграничные поездки, замораживание активов и еще ряд других запретов.