Эритрея присматривается к российским катерам и вертолетам, заявили в ФСВТС

СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Эритрея хотела бы закупить у России ракетные катера, вертолеты и стрелковое оружие, заявил РИА Новости в среду в ходе форума "Россия – Африка" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук.
"Эритрея сегодня активно заявляет о заинтересованности возобновления полноценного военно-технического сотрудничества с Россией. Учитывая, что они достигли мирного договора с эфиопской стороной [после чего с Асмары сняли международные санкции], они заинтересованы в закупках вооружений: ракетные катера, вертолеты, стрелковое оружие", - сказал он.
Пунчук отметил, что РФ и Эритрея активизировали обмен делегациями, по итогам этих встреч планируется сформулировать предложение на закупку российской техники.
В ноябре прошлого года Совбез ООН единогласно проголосовал за резолюцию, в которой с Эритреи снимаются санкции на поставки оружия, а также санкции на заграничные поездки, замораживание активов и еще ряд других запретов.
Впоследствии президент России Владимир Путин отменил запрет на поставки оружия этой стране. Управляющий директор судостроительного завода "Вымпел" Олег Гончаров заявлял, что власти Эритреи уже направили коммерческое предложение о покупке ракетного катера "Молния".