Россия и Нигер подписали контракт на поставку 12 вертолетов Ми-35

СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Россия и Нигер подписали контракт на поставку 12 ударных вертолётов Ми-35, заявил РИА Новости в среду в ходе форума "Россия – Африка" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук.

"Контракт подписан - 12 вертолетов, контракт ведётся", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента.