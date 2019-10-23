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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия и Нигер подписали контракт на поставку 12 вертолетов Ми-35

10:33 23.10.2019 (обновлено: 11:18 23.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М. Архивное фото
СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Россия и Нигер подписали контракт на поставку 12 ударных вертолётов Ми-35, заявил РИА Новости в среду в ходе форума "Россия – Африка" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук.
"Контракт подписан - 12 вертолетов, контракт ведётся", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента.
Ранее глава МИД Нигера Калла Анкурао заявил РИА Новости, что страна планирует подписать с Россией в октябре контракт на поставку вертолётов, которые необходимы ей для борьбы с террористической группировкой "Боко Харам".
Дмитрий Шугаев
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМи-35Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФНигерРоссияЭкономика
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