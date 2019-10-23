Почта доставила материальную помощь пострадавшим от паводка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - РИА Новости. Почта России доставила на дом матпомощь из резервного фонда правительства Российской Федерации пострадавшим от паводка в Приморье, сообщает региональное отделение Почты.
"За шесть дней, включая субботу и воскресенье, средства получили свыше 950 человек, которые проживают в Уссурийске, Лесозаводске, Владивостоке, а также в муниципальных районах: Дальнереченский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Пожарский и Хасанский", - говорится в сообщении.
11 сентября, 10:06РИА НовостиПаводковая обстановка в Приморском крае стабилизировалась
Четыре тайфуна в августе и начале сентября принесли в регион более трех месячных норм осадков - было подтоплено 47 населенных пунктов, 1,3 тысячи домов, более 7 тысяч придомовых территорий, 22 моста, 54 участка автомобильных дорог, более 100 сельхозпроизводств.