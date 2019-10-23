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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава ФСВТС рассказал о размере портфеля заказов оружия странами Африки

10:31 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Дмитрий Шугаев. Архивное фото
СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Портфель заказов на поставки российского оружия в страны Африки составляет 14 миллиардов долларов, заявил журналистам в среду в ходе форума "Россия-Африка" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
"Портфель заказов в этом регионе у нас составляет 14 миллиардов долларов. Объём поставок вооружений в страны Африки, южнее Сахары насчитывает около двух миллиардов долларов", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о позициях РФ на африканском оружейном рынке.
Саммит и экономический форум "Россия – Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
10:09Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФАфрикаСочиРоссияЭкономика
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