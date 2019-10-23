Глава ФСВТС рассказал о размере портфеля заказов оружия странами Африки

СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Портфель заказов на поставки российского оружия в страны Африки составляет 14 миллиардов долларов, заявил журналистам в среду в ходе форума "Россия-Африка" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Портфель заказов в этом регионе у нас составляет 14 миллиардов долларов. Объём поставок вооружений в страны Африки, южнее Сахары насчитывает около двух миллиардов долларов", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о позициях РФ на африканском оружейном рынке.