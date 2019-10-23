В Крыму введут систему материального стимулирования чиновников

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Систему материального стимулирования чиновников и структурных подразделений введут в Крыму, она будет учитывать показатели эффективности деятельности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Система материального стимулирования чиновников и структурных подразделений будет учитывать показатели эффективности их деятельности. То есть, выполнил чиновник плановые показатели – получил премию, не выполнил – не получил. Не выполнил еще раз - добро пожаловать на выход с вещами", - сказал Аксенов, представляя основные направления работы правительства республики на ближайшие пять лет.
По его словам, работа по созданию подобной системы, адаптированной к крымским условиям, уже идет и будет завершена до 1 декабря. Ответственный за исполнение – вице-премьер крымского правительства, курирующий экономику и финансы.
"Процесс повышения эффективности власти надо начинать именно с укрепления кадрового потенциала и исполнительской дисциплины, которая у нас пока находится на достаточно низком уровне", - подчеркнул Аксенов.
Кроме того, по его словам, для структур исполнительной власти и местного самоуправления будут ежегодно утверждать государственное задание на управление.