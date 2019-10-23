В Крыму введут систему материального стимулирования чиновников

"Система материального стимулирования чиновников и структурных подразделений будет учитывать показатели эффективности их деятельности. То есть, выполнил чиновник плановые показатели – получил премию, не выполнил – не получил. Не выполнил еще раз - добро пожаловать на выход с вещами", - сказал Аксенов, представляя основные направления работы правительства республики на ближайшие пять лет.