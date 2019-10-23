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РИА Новости

Ираку нужно помочь в строительстве дорог, жилья и школ, заявил глава МИД

10:28 23.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПригород Багдада
Пригород Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Пригород Багдада. Архивное фото
БАГДАД, 23 окт - РИА Новости. Ирак находится в сложной экономической ситуации из-за войн и снижения цен на нефть и нуждается в финансовой помощи для строительства дорог, мостов, жилья и школ, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким.
"Ирак стремится заключить со странами-донорами договоренности по реализации проектов в области строительства инфраструктуры: автомобильных и железных дорог, мостов, жилья и школ", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что правительство Аделя Абд аль-Махди "считает своим приоритетом реализацию масштабных промышленных высокотехнологических проектов". "Ирак - богатая страна, которая переживает сложный период из-за войн и снижения цен на нефть, что отразилось на снижении ежегодных ассигнований на проекты реконструкции хозяйства", - добавил аль-Хаким.
Глава МИД Ирака также подчеркнул роль России в восстановлении иракского хозяйства. "Россия стала одной из первых стран, которые выразили готовность помочь Ираку в борьбе с терроризмом..., а затем пожелали оказать поддержку в реализации важных социальных, культурных и экономических проектов, в том числе в сфере энергетики, производства нефти, инвестиций, восстановлении инфраструктуры", - пояснил иракский политик.
Он также поблагодарил российскую сторону "за помощь в подготовке дипломатических кадров" и предоставлении возможности обучения в российских вузах нескольким тысячам иракских студентов.
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Мухаммед Али аль-ХакимМИД ИракаИракВ мире
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