Ираку нужно помочь в строительстве дорог, жилья и школ, заявил глава МИД

БАГДАД, 23 окт - РИА Новости. Ирак находится в сложной экономической ситуации из-за войн и снижения цен на нефть и нуждается в финансовой помощи для строительства дорог, мостов, жилья и школ, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким.

"Ирак стремится заключить со странами-донорами договоренности по реализации проектов в области строительства инфраструктуры: автомобильных и железных дорог, мостов, жилья и школ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что правительство Аделя Абд аль-Махди "считает своим приоритетом реализацию масштабных промышленных высокотехнологических проектов". "Ирак - богатая страна, которая переживает сложный период из-за войн и снижения цен на нефть, что отразилось на снижении ежегодных ассигнований на проекты реконструкции хозяйства", - добавил аль-Хаким.

Глава МИД Ирака также подчеркнул роль России в восстановлении иракского хозяйства. "Россия стала одной из первых стран, которые выразили готовность помочь Ираку в борьбе с терроризмом..., а затем пожелали оказать поддержку в реализации важных социальных, культурных и экономических проектов, в том числе в сфере энергетики, производства нефти, инвестиций, восстановлении инфраструктуры", - пояснил иракский политик.