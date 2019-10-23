МВД не получило распоряжения о подготовке поправок в ПДД о беспилотниках

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. МВД России пока не получило распоряжения о подготовке поправок в ПДД относительно беспилотных автомобилей, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-майор полиции Владимир Кузин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на форуме "Открытые инновации", что в России нужно ускорять вывод современных технологий на рынок, в том числе, беспилотных автомобилей. Также Медведев отметил, что из-за сложностей сертифицирования на дорогах России пока что тестируется всего 55 подобных машин.

"Прямых поручений мы пока не получили, нам поступит либо инициатива, либо поручение правительства", - сказал Кузин.