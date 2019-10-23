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РИА Новости

МВД не получило распоряжения о подготовке поправок в ПДД о беспилотниках

10:27 23.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТестирование беспилотного автомобиля "Яндекс" в Москве
Тестирование беспилотного автомобиля Яндекс в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Тестирование беспилотного автомобиля "Яндекс" в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. МВД России пока не получило распоряжения о подготовке поправок в ПДД относительно беспилотных автомобилей, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-майор полиции Владимир Кузин.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на форуме "Открытые инновации", что в России нужно ускорять вывод современных технологий на рынок, в том числе, беспилотных автомобилей. Также Медведев отметил, что из-за сложностей сертифицирования на дорогах России пока что тестируется всего 55 подобных машин.
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"Прямых поручений мы пока не получили, нам поступит либо инициатива, либо поручение правительства", - сказал Кузин.
Также представитель ГИБДД отметил, что ведомство занимается только надзором за правилами дорожного движения и согласует инициативы коллег, в данном случае - курирующего использование беспилотников Минпромторга.
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