Роскосмос: падающие на Алтае обломки ракет не опасны для экологии и людей

"Только в 2019 году совместными силами были взяты и исследованы более 260 проб почвы, воды, овощей, дикорастущих ягод, ореха и грибов на предмет наличия солей тяжелых металлов и нитратов, а также 80 проб дикоросов и овощей на радиологическое исследование. Отклонений от установленных гигиенических норм не выявлено", - говорится в сообщении.