Роскосмос: падающие на Алтае обломки ракет не опасны для экологии и людей

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Падающие на Алтае обломки ракет не превышают установленных норм по влиянию на экологию региона и здоровье населения, говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса, поступившем РИА Новости.
"Только в 2019 году совместными силами были взяты и исследованы более 260 проб почвы, воды, овощей, дикорастущих ягод, ореха и грибов на предмет наличия солей тяжелых металлов и нитратов, а также 80 проб дикоросов и овощей на радиологическое исследование. Отклонений от установленных гигиенических норм не выявлено", - говорится в сообщении.
Помимо того, как отмечает Роскосмос, ежегодно проводятся медицинские научно-исследовательские работы по изучению влияния ракетно-космической деятельности на здоровье проживающего вблизи расположенных на территории Алтае-Саянского региона отделяющихся частей ракет-носителей населения.
"За время реализации рассматриваемых программ медиками обследованы более 2000 человек. При этом фактов явного влияния ракетно-космической деятельности на здоровье населения также не выявлено, а периодически появляющиеся в СМИ сообщения об обнаружении в анализах местных жителей следов НДМГ (гептила - ред.) не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Также в Роскосмосе уточнили, что полностью выполняют обязательства по эвакуации частей ракет-носителей с полей падения.
"Госкорпорация "Роскосмос" и впредь будет работать над снижением антропогенной нагрузки от космической деятельности в частности и на Алтае-Саянский регион", - говорится в сообщении.