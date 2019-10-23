Детеныша гигантского муравьеда в зоопарке Калининграда назвали Мурашкой

КАЛИНИНГРАД, 23 окт - РИА Новости. Зоологи калининградского зоопарка назвали Мурашкой детеныша, который родился у единственной в России пары гигантских муравьедов Лектора и Кайи, рассказала журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

Пару гигантских муравьедов калининградский зоопарк получил в рамках программы по сохранению и размножению этого вида Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). В сентябре этого года у Лектора и Кайи родился детеныш.

"Малышка получила имя. За мнительность и осторожность ее решили назвать Мурашкой. Нам кажется, что это очень мило", - сказала Михайлова.

Сообщалось, что из-за низкого качества молока у мамы малышка начала слабеть, поэтому было решено перевести ее на искусственное вскармливание, а зоологам на время заменить детенышу маму — кормить и играть с ним. Поскольку маленький муравьед большую часть своей жизни проводит на спине у матери, зоологам пришлось облачиться в плотную ткань, чтобы малыш мог карабкаться по ногам.

"Детеныш муравьеда наконец достиг веса в два килограмма. Кормят его по-прежнему каждые три часа, но уже пропускают одно ночное кормление. Детеныш ест с аппетитом, вдохновенно шалит и знает толк в отдыхе. Приходят порой "муравьедомамы" на ночное кормление, мечтая затем прилечь и отдохнуть хоть несколько часов, а их место в кровати занято муравьедом: голова на подушке, сверху накрылся одеялом, все как полагается", - рассказала Михайлова.