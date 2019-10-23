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РИА Новости

Детеныша гигантского муравьеда в зоопарке Калининграда назвали Мурашкой

10:25 23.10.2019
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КАЛИНИНГРАД, 23 окт - РИА Новости. Зоологи калининградского зоопарка назвали Мурашкой детеныша, который родился у единственной в России пары гигантских муравьедов Лектора и Кайи, рассказала журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.
Пару гигантских муравьедов калининградский зоопарк получил в рамках программы по сохранению и размножению этого вида Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). В сентябре этого года у Лектора и Кайи родился детеныш.
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"Малышка получила имя. За мнительность и осторожность ее решили назвать Мурашкой. Нам кажется, что это очень мило", - сказала Михайлова.
Сообщалось, что из-за низкого качества молока у мамы малышка начала слабеть, поэтому было решено перевести ее на искусственное вскармливание, а зоологам на время заменить детенышу маму — кормить и играть с ним. Поскольку маленький муравьед большую часть своей жизни проводит на спине у матери, зоологам пришлось облачиться в плотную ткань, чтобы малыш мог карабкаться по ногам.
"Детеныш муравьеда наконец достиг веса в два килограмма. Кормят его по-прежнему каждые три часа, но уже пропускают одно ночное кормление. Детеныш ест с аппетитом, вдохновенно шалит и знает толк в отдыхе. Приходят порой "муравьедомамы" на ночное кормление, мечтая затем прилечь и отдохнуть хоть несколько часов, а их место в кровати занято муравьедом: голова на подушке, сверху накрылся одеялом, все как полагается", - рассказала Михайлова.
Гигантский муравьед обитает только в Южной Америке. Длина его тела от кончика носа до кончика хвоста примерно 2,3 метра, вес до 40 килограммов. У этих животных нет зубов, они ведут наземный образ жизни. На передних лапах по четыре пальца, каждый из которых заканчивается острыми (до 10 сантиметров) когтями. С их помощью муравьед добывает пищу, раскапывая термитники, и защищается. Муравьед занесен в Международную Красную книгу как уязвимый вид.
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