Прокуратура оценит соблюдение условий охраны труда на руднике "Таймырский"

КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту гибели трех работников на руднике "Таймырский" в Норильске Красноярского края и оценит соблюдение требований охраны труда, сообщает прокуратура Красноярского края.

Ранее во вторник компания "Норильский никель" сообщила, что на руднике "Таймырский" на горизонте минус 1345 метров без признаков жизни были обнаружены три работника, причины их гибели выясняются. Позднее "Норникель" уточнил, что больше пострадавших нет.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению на предприятии требований охраны труда", - говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с произошедшим комиссия под председательством представителя Енисейского управления Ростехнадзора с участием сотрудников государственной инспекции труда в крае, красноярского регионального отделения ФСС и администрации Норильска проводит расследование его причин и обстоятельств.