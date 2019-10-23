В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Свыше 800 беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки из Ливана и Иордании, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 850 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 412 человек (женщин – 124, детей – 210), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 438 человек (женщин – 131, детей – 223)", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российской стороной в Рабау (провинция Хама) проведена гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям САР выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,450 тонны.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,9 гектара территории, обнаружено и уничтожено 29 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.