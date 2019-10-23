В Ираке не располагают данными о поддержке октябрьских демонстраций извне

БАГДАД, 23 окт – РИА Новости. Правительство Ирака не располагает данными об иностранной поддержке демонстраций, которые охватили страну в начале октября и привели к кровопролитию, заявил в интервью РИА Новости глава иракского МИД Мухаммед Али аль-Хаким.

"Что касается якобы имевшей место поддержки демонстраций из-за рубежа, то у Ирака таких данных нет. Ирак - независимое и суверенное государство, которое держит бразды правления в собственных руках и не позволяет другим государствам вмешиваться в свои внутренние дела", - сказал иракский министр.

По его словам, те требования, которые выдвигали демонстранты, были оправданы.

"Кризис молодежи, кризис безработицы - это реальность. Нужно готовить серьезные проекты, поддерживать частный сектор для трудоустройства выпускников, дипломированных специалистов", - отметил глава МИД.

По его словам, выходить на демонстрации и выдвигать требования – это конституционное право иракцев.

Министр подчеркнул, что в правительстве Ирака признают справедливость требований, звучавших на демонстрациях. "Это одно из преимуществ демократии в Ираке: гражданин имеет полное право выражать свое мнение на мирных демонстрациях, руководство их изучало и стремится идти им на встречу. Это касается и трудоустройства, и решения проблемы обеспечения граждан жильем", - пояснил аль-Хаким

В начале октября по Ираку прокатились мощные протесты, которые сопровождались ожесточенными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками служб безопасности. Столкновения были отмечены в Багдаде и ряде провинций это арабской страны.

Демонстранты протестовали против безработицы, низкого уровня медицинских услуг и образования, коррупции, требовали отправить в отставку правительство.

Согласно докладу иракской специальной комиссии по расследованию октябрьских событий, в столкновениях погибли по меньшей мере 149 мирных жителей и восемь сотрудников служб безопасности.