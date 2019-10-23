В Group-IB рассказали, сколько денег похитили хакеры в первом полугодии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Киберпреступники в первой половине 2019 года похищали у компаний и граждан РФ чуть более 1 миллиона рублей в день, рассказал в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

"Могу сказать, что в среднем в этом году киберпреступники похищали у компаний и граждан России чуть более 1 миллиона рублей в день", - сообщил он.

"Могу привести новую цифру из нашего отчета: с помощью фишинга (выманивания конфиденциальных данных путем мошеннических рассылок или через подставные сайты – ред.) и Android-троянов, которые все еще актуальны, преступники ежедневно за минувший год (за второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года) похищали у россиян в среднем 800 тысяч рублей ежедневно", - добавил Сачков.