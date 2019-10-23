СК завершил расследование дела экс-главы минтранса Украины Рудьковского

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, который обвиняется в нападении на российское посольство в Киеве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство РФ (ч.2 ст.360 УК РФ)", - сказала она.

Петренко добавила, что Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту "Внуково". В настоящее время он находится под стражей.

По данным следствия, 14 июня 2014 года в Киеве граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и активисты украинских националистических организаций "Правый сектор"*, "Азов" и других праворадикальных объединений напали на посольство России. Злоумышленники забросали здание камнями и пытались поджечь его пиротехническими изделиями. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, они также повредили дипломатические автомобили.

Позднее Рудьковский присоединился к радикалам. Как полагает следствие, целью его действий и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами. Злоумышленники причинили имущественный ущерб министерству иностранных дел РФ на сумму более 14 миллионов рублей. Сам Рудьковский заявлял, что приехал к посольству, чтобы убедить собравшихся не проявлять агрессию, но "бросил предмет под давлением толпы", о чем сожалеет.

"Уголовное дело в отношении Рудьковского выделено в отдельное производство и направлено в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - отметила Петренко.

Она также подчеркнула, что следователи принимают все возможные меры для привлечения к ответственности всех участников нападения на российскую дипломатическую миссию.