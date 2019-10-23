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РИА Новости

Глава Group-IB рассказал, как по телефону распознать банковского мошенника

10:06 23.10.2019
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники часто представляются сотрудниками банка, и распознать их можно по чрезмерной любопытности, рассказал в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
"Даже если разговор с кем-то, кто представился сотрудником банка, выглядит супер-реалистично - никогда не сообщайте CVV, кодовое слово или код из смс. Ни по телефону, ни в чате с сотрудником банка. Как только вы услышали эту просьбу - на линии мошенник. Спокойно прервите разговор и сообщите в ваш банк, с какого номера поступил звонок", - предупредил Сачков.
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"Большинство из нас живет в мире иллюзии защищенности. Мы живем в самое мирное время за всю историю человечества. Преступников, напротив, меньше не становится - просто реальная опасность поджидает нас уже не с ножом в подворотне, а в интернете. В то же время, как происходит всего одно ограбление квартиры, фиксируется 3 тысячи различных компьютерных атак", - указал он.
По словам Сачкова, людям необходимо как можно больше узнавать про информационную безопасность, цифровую гигиену. "Оставляйте как можно меньше персональной информации о себе в интернете, например, клиентом какого банка вы являетесь, какими банковскими услугами пользуетесь. Не выкладывайте фотографии и сканы ваших документов и банковских карт в соцсетях. Чтобы мошенники не могли перевыпустить вашу сим-карту и перепривязать к ней ваш интернет-банкинг, напишите в отделении у сотового оператора заявление, ограничивающее смену сим-карты без вашего участия (например, по доверенности). Уточните, что будет делать ваш банк в случае перевыпуска сим-карты", - сообщил он.
Глава Group-IB также советует не переходить по подозрительным ссылкам, чтобы смартфон или компьютер не заразились банковским трояном. "Не скачивайте банковские приложения из недостоверных источников - используйте только официальные приложения банка в App Store и Google Play. Используйте сложные пароли - разные для всех устройств и ресурсов; меняйте их раз в квартал. Используйте для покупок в интернете отдельную банковскую карту. Не оставляйте данные своей карты на подозрительных ресурсах - это может быть фишинг", - отметил он.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
Читайте полный текст интервью с Ильей Сачковым >>
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