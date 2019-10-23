В МИД Ирака заявили о необходимости усиления сотрудничества с Россией

"Между нашими странами есть много соглашений и меморандумов в различных областях… В ходе последней встречи с (главой МИД России Сергеем - ред.) Лавровым мы подтвердили (необходимость - ред.) активизировать ранее достигнутые договоренности в энергетике, обороне, увеличении торгового обмена между странами", - сказал собеседник агентства.