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РИА Новости

В МИД Ирака заявили о необходимости усиления сотрудничества с Россией

10:04 23.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 30 января 2019
Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 30 января 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАГДАД, 23 окт - РИА Новости. Россия и Ирак должны активизировать сотрудничество в области энергетики, обороны и торгового обмена, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким.
Министр обороны США Марк Эспер
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"Между нашими странами есть много соглашений и меморандумов в различных областях… В ходе последней встречи с (главой МИД России Сергеем - ред.) Лавровым мы подтвердили (необходимость - ред.) активизировать ранее достигнутые договоренности в энергетике, обороне, увеличении торгового обмена между странами", - сказал собеседник агентства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 октября впервые за последние пять лет побывал в Багдаде и провел встречи с президентом страны и другими высокопоставленными политиками.
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МИД ИракаСергей ЛавровИракРоссияВ мире
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