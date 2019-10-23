В МИД Ирака заявили о необходимости усиления сотрудничества с Россией

БАГДАД, 23 окт - РИА Новости. Россия и Ирак должны активизировать сотрудничество в области энергетики, обороны и торгового обмена, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким.
"Между нашими странами есть много соглашений и меморандумов в различных областях… В ходе последней встречи с (главой МИД России Сергеем - ред.) Лавровым мы подтвердили (необходимость - ред.) активизировать ранее достигнутые договоренности в энергетике, обороне, увеличении торгового обмена между странами", - сказал собеседник агентства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 октября впервые за последние пять лет побывал в Багдаде и провел встречи с президентом страны и другими высокопоставленными политиками.