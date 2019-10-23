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РИА Новости

В Москве правозащитника задержали за попытку мошенничества

10:04 23.10.2019 (обновлено: 10:54 23.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Полиция задержала в Москве директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество – уже не первое в его карьере, сообщили во вторник в столичном главке СК РФ.
По данным следствия, накануне днем Маяков получил от человека, осужденного на длительный срок, первый транш в 200 тысяч рублей из обговоренной суммы в 2,5 миллиона. В обмен правозащитник, по мнению СК РФ, обещал добиться, чтобы прокуратура оценила законность его приговора.
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Эту схему следствие расценило как мошенничество, так как формальных полномочий влиять на приговоры у Маякова не было и нет.
"После получения денег Маяков был задержан", - рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Как установило следствие, подозреваемый "неоднократно судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности".
"Сейчас в отношении заместителя председателя - директора межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере", - резюмировала Иванова.
В ближайшее время ему предъявят обвинение и решится вопрос о заключении под стражу.
Комментариями защиты Маякова РИА Новости пока не располагает.
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На сайте "Комитета за гражданские права" опубликован комментарий члена организации Ларисы Романовой, которая рассказала, что во время подготовки сотрудников к лекции в офис организации прошел неизвестный человек и "пытался передать Андрею Маякову некий пакет через других присутствующих, но не смог".
Согласно комментарию, вскоре в офис ворвались силовики и провели допрос Маякова без предоставления защитника. От него, по заявлению правозащитников, требовали признать себя виновным.
"Далее Андрей Маяков был выведен из офиса и посажен в служебный автомобиль. Он успел пояснить, что задержание связано с неким "делом Малкова", фигурант или фигуранты которого обращались в Комитет за правовой помощью", - утверждает Романова.
Она отметила, что пока сотрудники организации не могут прокомментировать, о каком именно деле идет речь.
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