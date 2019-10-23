В Москве правозащитника задержали за попытку мошенничества

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Полиция задержала в Москве директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество – уже не первое в его карьере, сообщили во вторник в столичном главке СК РФ.

По данным следствия, накануне днем Маяков получил от человека, осужденного на длительный срок, первый транш в 200 тысяч рублей из обговоренной суммы в 2,5 миллиона. В обмен правозащитник, по мнению СК РФ, обещал добиться, чтобы прокуратура оценила законность его приговора.

Эту схему следствие расценило как мошенничество, так как формальных полномочий влиять на приговоры у Маякова не было и нет.

"После получения денег Маяков был задержан", - рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Как установило следствие, подозреваемый "неоднократно судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности".

"Сейчас в отношении заместителя председателя - директора межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере", - резюмировала Иванова.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и решится вопрос о заключении под стражу.

Комментариями защиты Маякова РИА Новости пока не располагает.

На сайте "Комитета за гражданские права" опубликован комментарий члена организации Ларисы Романовой, которая рассказала, что во время подготовки сотрудников к лекции в офис организации прошел неизвестный человек и "пытался передать Андрею Маякову некий пакет через других присутствующих, но не смог".

Согласно комментарию, вскоре в офис ворвались силовики и провели допрос Маякова без предоставления защитника. От него, по заявлению правозащитников, требовали признать себя виновным.

"Далее Андрей Маяков был выведен из офиса и посажен в служебный автомобиль. Он успел пояснить, что задержание связано с неким "делом Малкова", фигурант или фигуранты которого обращались в Комитет за правовой помощью", - утверждает Романова.