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РИА Новости

Первые пассажиры протестируют новый плацкарт с душем

10:01 23.10.2019 (обновлено: 10:46 23.10.2019)
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© Фото : ТрансмашхолдингРоссийский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
© Фото : Трансмашхолдинг
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новый российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой, в котором есть розетки и USB-разъемы, могут посмотреть все желающие на форуме в Сочи, сообщили РИА Новости в компании-производителе этого вагона группе "Трансмашхолдинг" (ТМХ).
Плацкартный вагон модели 61-4516, предназначенный для эксплуатации в виде двухвагонных сцепов, стоит на выставочной площадке в рамках форума Россия-Африка, который открывается в Сочи в среду. В новом плацкарте есть вендинговый автомат, холодильник и микроволновка в так называемой сервисной зоне.
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Корреспондент РИА Новости вчера одним из первых оценил новый вагон: в плацкарте у каждого места есть розетки, также в вагоне присутствует туалетная комната с душем. Стены в бежевых тонах, полки - лазоревого цвета. У каждой полки - индивидуальное освещение. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.
Со среды посмотреть и "потестировать" новый плацкарт могут все желающие участники форума.
© Фото : ТрансмашхолдингРоссийский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
© Фото : Трансмашхолдинг
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
Всего ФПК заказала у группы "Трансмашхолдинг" до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купейных и плацкартных.
"Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовал построенный для "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка. Замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов в сентябре сообщал журналистам, что осенью 2019 года компании будут переданы первые плацкарты и купе с душем, розетками, холодильниками и микроволновками, и из них будут сформированы поезда.
© Фото : ТрансмашхолдингРоссийский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
1 из 4
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
© Фото : Трансмашхолдинг
© Фото : ТрансмашхолдингРоссийский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
2 из 4
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
© Фото : Трансмашхолдинг
© Фото : ТрансмашхолдингРоссийский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
3 из 4
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
© Фото : Трансмашхолдинг
© Фото : ТрансмашхолдингРоссийский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
4 из 4
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
© Фото : Трансмашхолдинг
1 из 4
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
© Фото : Трансмашхолдинг
2 из 4
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
© Фото : Трансмашхолдинг
3 из 4
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
© Фото : Трансмашхолдинг
4 из 4
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
© Фото : Трансмашхолдинг
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Федеральная пассажирская компанияРЖДСочиТрансмашхолдингОбщество
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