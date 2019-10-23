Первые пассажиры протестируют новый плацкарт с душем

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новый российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой, в котором есть розетки и USB-разъемы, могут посмотреть все желающие на форуме в Сочи, сообщили РИА Новости в компании-производителе этого вагона группе "Трансмашхолдинг" (ТМХ).

Плацкартный вагон модели 61-4516, предназначенный для эксплуатации в виде двухвагонных сцепов, стоит на выставочной площадке в рамках форума Россия-Африка, который открывается в Сочи в среду. В новом плацкарте есть вендинговый автомат, холодильник и микроволновка в так называемой сервисной зоне.

Корреспондент РИА Новости вчера одним из первых оценил новый вагон: в плацкарте у каждого места есть розетки, также в вагоне присутствует туалетная комната с душем. Стены в бежевых тонах, полки - лазоревого цвета. У каждой полки - индивидуальное освещение. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.

Со среды посмотреть и "потестировать" новый плацкарт могут все желающие участники форума.

© Фото : Трансмашхолдинг Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой © Фото : Трансмашхолдинг Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой

Всего ФПК заказала у группы "Трансмашхолдинг" до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купейных и плацкартных.

"Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовал построенный для "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка. Замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов в сентябре сообщал журналистам, что осенью 2019 года компании будут переданы первые плацкарты и купе с душем, розетками, холодильниками и микроволновками, и из них будут сформированы поезда.