РУДН поможет Росатому популяризировать российское ядерное образование

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Российский университет дружбы народов (РУДН) поможет госкорпорации "Росатом" популяризировать отечественные образовательные программы в области мирных ядерных технологий, соглашение о сотрудничестве в этой области стороны подписали в Сочи в среду в рамках саммита "Россия-Африка".

Соглашение предусматривает такие направления сотрудничества, как продвижение российских образовательных программ и технологий по атомным и смежным специальностям в странах-партнерах Росатома, развитие международных программ межуниверситетского сотрудничества, помощь в наборе иностранных абитуриентов для обучения в российских вузах, а также проекты по социокультурной адаптации иностранных студентов.