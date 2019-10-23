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РИА Новости
Ядерные технологии

РУДН поможет Росатому популяризировать российское ядерное образование

09:53 23.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом"
Стенд компании Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Росатом". Архивное фото
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Российский университет дружбы народов (РУДН) поможет госкорпорации "Росатом" популяризировать отечественные образовательные программы в области мирных ядерных технологий, соглашение о сотрудничестве в этой области стороны подписали в Сочи в среду в рамках саммита "Россия-Африка".
Соглашение предусматривает такие направления сотрудничества, как продвижение российских образовательных программ и технологий по атомным и смежным специальностям в странах-партнерах Росатома, развитие международных программ межуниверситетского сотрудничества, помощь в наборе иностранных абитуриентов для обучения в российских вузах, а также проекты по социокультурной адаптации иностранных студентов.
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Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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