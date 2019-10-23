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РИА Новости

СК возбудил дело после гибели пяти человек в доме под Челябинском

09:45 23.10.2019 (обновлено: 09:46 23.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности после гибели пяти человек от отравления, по предварительным данным, угарным газом в частном жилом доме в Челябинской области, сообщило следственное управление СКРФ по региону.
По данным пресс-центра, ЧП произошло в жилом деревянном частном доме в среду, жилой дом, где все произошло, газифицирован, пожара в доме не было. По предварительным данным, в доме находились 7 человек - 6 взрослых и подросток. В доме проснулась женщина, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. В результате 5 человек погибли, еще двое доставлены в больницу.
По данным следствия, утром 23 октября в одном из частных домов поселка Роза (город Коркино) обнаружены тела пяти местных жителей, в том числе 10-летнего мальчика. Двое местных жителей доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
"В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти местных жителей, следственными органами СКРФ по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительным данным, причиной смерти местных жителей является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки системы отопления", - говорится в сообщении.
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В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, уточняется в сообщении. На место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления для организации работы оперативно-следственной группы, в которую входят следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты, сотрудники правоохранительных органов, добавляется в сообщении.
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Следственный комитет РФЧелябинская областьПроисшествия
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