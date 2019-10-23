Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T09:45Z
https://ria.ru/20191023/1560097061.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156005/68/1560056898_0:190:1025:766_1036x0_80_0_0_b1b1e2de1a6a83e28100002481b047fe.jpg
РИА Новости

Росприроднадзор начал проверку после прорыва дамбы в Красноярском крае

09:45 23.10.2019
107
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Росприроднадзор начал проверку деятельности золотодобывающих компаний после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщил журналистам министр природы РФ Дмитрий Кобылкин.
По его словам, проверки работы рудников Роспотребнадзор уже начал.
"Мы начинаем эту работу, со вчерашнего дня практически. Думаю, что до конца года мы постараемся сделать это максимально. Росприроднадзор присутствует во всех субъектах Российской Федерации. Это плановая работа. Но там больше вопросов, связанных с технадзором. То, что сейчас произошло в Красноярском крае. Есть вещи, которые должны соответствовать проектным решениям. Соответствия проектным решениям должен проверять в первую очередь Ростехнадзор", - заявил Кобылкин.
В ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушились дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбы, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи.
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
08:30РИА Новости
Число пострадавших при прорыве дамб в Сибири увеличилось до 18
Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна.
000000
Обсудить 0
Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Число пострадавших при прорыве дамб в Сибири увеличилось до 18
РИА
Новости
Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 30 января 2019
В МИД Ирака заявили о необходимости усиления сотрудничества с Россией
Шахтеры на руднике Таймырский
СК возбудил уголовное дело после гибели рабочих на руднике под Красноярском
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Водолазы нашли три автомобиля на месте прорыва дамб в Красноярском крае
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Путин назвал российскую вакцину от Эболы лучшей в мире
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
В Хабаровском крае на волю выпустили 11 белух из бухты Средняя
Автомобиль скорой помощи
Под Челябинском от отравления газом в жилом доме погибли пять человек
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
На юге Красноярского края построили временные дамбы
Салахуддин Раббани
Глава МИД Афганистана подал в отставку, сообщили СМИ
На шахте
Семьям погибших на руднике "Таймырский" выплатят по два миллиона рублей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. 23 октября 2019
Путин и глава ЦАР обсудили расследование убийства российских журналистов
Проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Теплая погода в Москве
Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
Лента новостейМолния