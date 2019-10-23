Росприроднадзор начал проверку после прорыва дамбы в Красноярском крае

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Росприроднадзор начал проверку деятельности золотодобывающих компаний после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщил журналистам министр природы РФ Дмитрий Кобылкин.

По его словам, проверки работы рудников Роспотребнадзор уже начал.

"Мы начинаем эту работу, со вчерашнего дня практически. Думаю, что до конца года мы постараемся сделать это максимально. Росприроднадзор присутствует во всех субъектах Российской Федерации. Это плановая работа. Но там больше вопросов, связанных с технадзором. То, что сейчас произошло в Красноярском крае. Есть вещи, которые должны соответствовать проектным решениям. Соответствия проектным решениям должен проверять в первую очередь Ростехнадзор", - заявил Кобылкин.

В ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушились дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбы, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи.