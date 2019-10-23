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РИА Новости

Кремль прокомментировал слова Зеленского о встрече "нормандской четверки"

09:41 23.10.2019 (обновлено: 11:05 23.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Киев не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате", сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время.
"Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации", — прокомментировали в Кремле.
По словам Пескова, по-прежнему существует противоречивое отношение украинской стороны к "формуле Штайнмайера", кроме того, не выполняются договоренности и о разведении сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское. Именно эти пункты Москва выдвигала в качестве условий для восстановления "нормандского формата".
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
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"Нормандская четверка" — группа руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущая пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений.
"Формула Штайнмайера" — инициатива министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об особом статусе Донбасса.
Этой осенью контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", в соответствии с положениями которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования документа. Помимо этого, удалось договориться о разведении войск, однако оно неоднократно срывалось украинской стороной.
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Владимир ЗеленскийФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Думаю что с Украиной надо вообще свернуть все контакты. Подождём когда развалятся.
23 октября, 10:20
Арсений Понфиленко
72421031
Зеленский думает что нормандский формат ему чем то поможет..😂
23 октября, 10:07
skalin26
58711022
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