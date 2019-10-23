Кремль прокомментировал слова Зеленского о встрече "нормандской четверки"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Киев не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате", сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время.

"Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации", — прокомментировали в Кремле.

По словам Пескова, по-прежнему существует противоречивое отношение украинской стороны к "формуле Штайнмайера", кроме того, не выполняются договоренности и о разведении сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское. Именно эти пункты Москва выдвигала в качестве условий для восстановления "нормандского формата".

"Нормандская четверка" — группа руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущая пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений.

"Формула Штайнмайера" — инициатива министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об особом статусе Донбасса.