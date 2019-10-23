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РИА Новости
Война в Сирии

Песков заявил, что США предали курдов

09:40 23.10.2019 (обновлено: 13:45 23.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
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Турция 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
"США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", - сказал Песков.
По его словам, абсолютно очевидно, что если курдские формирования с вооружениями не отойдут, "то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции".
"И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии", - подчеркнул Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСирийский КурдистанВойна в СирииДмитрий ПесковТурцияСирияСША
Популярные комментарии
А блестяще проведённая работа Путиным, дипломатами и военными бескровно "разрулила" напряжённую ситуацию. И "личико друзей" открыла. Браво, РОССИЯ! Поздравляем!
23 октября, 09:52
lyuda.terenteva.55
88900018
Рупоры пропаганды сейчас будут вещать в полную силу. Каким образом курдов вынудили воевать? Они были у себя дома в Сирии, пришли турки в чужую страну и начали убивать. Прямой акт агрессии. Их вынудили защищаться у себя дома от геноцида.
23 октября, 09:48
ИРИван Русский
30001065
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