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РИА Новости

В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами

09:38 23.10.2019 (обновлено: 11:56 23.10.2019)
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© СК РФСледственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
© СК РФ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские задержали одного из подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель главы Чеченской Республики в регионе Имран Исраилов.
Инцидент произошел во вторник днем на хуторе Чернозубовка. Между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота, закончившийся перестрелкой из охотничьих ружей. В результате пять человек погибли, двое находятся в реанимации, трое скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
По словам Исраилова, к трагедии привели разногласия между двумя семьями. Кроме того, он сказал, что задержанный — не из числа сбежавших, "он и не скрывался".
Ростовская полиция эту информацию пока не комментирует.
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
02:20РИА Новости
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области
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Перестрелка между фермерами в Ростовской областиГУМВДМВД РФРостов-на-ДонуПроисшествия
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Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области
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