В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские задержали одного из подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель главы Чеченской Республики в регионе Имран Исраилов.

Инцидент произошел во вторник днем на хуторе Чернозубовка. Между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота, закончившийся перестрелкой из охотничьих ружей. В результате пять человек погибли, двое находятся в реанимации, трое скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По словам Исраилова, к трагедии привели разногласия между двумя семьями. Кроме того, он сказал, что задержанный — не из числа сбежавших, "он и не скрывался".