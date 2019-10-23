Мэрия Норильска назвала имена погибших на руднике "Таймырский" горняков

"Страшная трагедия, произошедшая 22 октября, унесла жизни заместителя главного механика Сергея Куликова, старшего специалиста проектного офиса Кирилла Кириллова и горного мастера Евгения Квасова. <…> Нет ни одного норильчанина, который остался бы равнодушен к трагедии — у каждого из нас есть по меньшей мере знакомый, работающий в шахте. Поэтому гибель горняков — это наша общая потеря", — говорится в сообщении.