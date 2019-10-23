Морозов: российско-турецкая операция в Сирии ударит по позициям боевиков

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Член международного комитета Совфеда Олег Морозов считает, что по итогам переговоров Россия и Турция фактически договорились о проведении совместной полицейской операции в Сирии, согласованной с Дамаском, что серьезно ударит по позициям боевиков.
"Это эпохальное решение. Фактически совместная полицейская операция, согласованная с Сирией. И главное - удалось остановить боевые действия", - сказал сенатор РИА Новости.
По его словам, террористам всех мастей станет крайне неуютно в Сирии. Кроме того, "полностью выхолащиваются усилия США".
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.