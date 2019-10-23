Морозов: российско-турецкая операция в Сирии ударит по позициям боевиков

Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов "RT" и "Sputnik" в Twitter

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Член международного комитета Совфеда Олег Морозов считает, что по итогам переговоров Россия и Турция фактически договорились о проведении совместной полицейской операции в Сирии, согласованной с Дамаском, что серьезно ударит по позициям боевиков.

"Это эпохальное решение. Фактически совместная полицейская операция, согласованная с Сирией. И главное - удалось остановить боевые действия", - сказал сенатор РИА Новости.

По его словам, террористам всех мастей станет крайне неуютно в Сирии. Кроме того, "полностью выхолащиваются усилия США".

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.