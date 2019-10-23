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РИА Новости

Group-IB назвала пять главных хакерских групп, угрожающих российским банкам

09:18 23.10.2019 (обновлено: 10:07 23.10.2019)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главные хакерские группы, угрожающие российским банкам, - это Cobalt, Silence, MoneyTaker, Lazarus и SilentCards, они могут взломать банк, добраться до изолированных финансовых систем и вывести денежные средства, рассказал в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
"По нашим данным, в настоящее время есть уже 5 хакерских групп, которые представляют реальную угрозу для банков — Cobalt, Silence, MoneyTaker, Lazarus и SilentCards (Африка). Они способны взломать банк, добраться до изолированных финансовых систем и вывести деньги из банка", - сказал он.
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"Что любопытно — 3 из 5 групп — (Cobalt, Silence, MoneyTaker) являются русскоговорящими, но за последний год Сobalt и Silence стали атаковать банки преимущественно за пределами России", - добавил он. В то же время хакерские группировки переводят фокус с зоны "РУ", на другие. "Например, Silence начав с целей в России, постепенно перемещали фокус на СНГ, а затем вышли на международный рынок. Аналитики Group-IB обнаружили атаки Silence более чем 30 странах Европы, Азии и СНГ за текущий год", - отметил Сачков.
По его словам, наибольшую опасность представляют проправительственные хакеры развитых стран, поскольку их активность менее заметна, при этом они обладают более совершенным арсеналом для проведения атак.
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"Наш прошлогодний прогноз оправдался. Значительно выросло число целенаправленных атак с целью шпионажа, саботажа или получения прямой финансовой выгоды. Активно используется так называемое "цифровое оружие" или кибероружие, способное останавливать производственные процессы и выводить из строя сети объектов критической инфраструктуры и крупных коммерческих предприятий. Это серьезная проблема. ... Число кибератак будет увеличиваться и все сложнее будет атрибутировать эти атаки", - добавил он.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
Читайте полный текст интервью с Ильей Сачковым >>
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