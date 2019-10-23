Group-IB назвала пять главных хакерских групп, угрожающих российским банкам

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главные хакерские группы, угрожающие российским банкам, - это Cobalt, Silence, MoneyTaker, Lazarus и SilentCards, они могут взломать банк, добраться до изолированных финансовых систем и вывести денежные средства, рассказал в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

"По нашим данным, в настоящее время есть уже 5 хакерских групп, которые представляют реальную угрозу для банков — Cobalt, Silence, MoneyTaker, Lazarus и SilentCards (Африка). Они способны взломать банк, добраться до изолированных финансовых систем и вывести деньги из банка", - сказал он.

"Что любопытно — 3 из 5 групп — (Cobalt, Silence, MoneyTaker) являются русскоговорящими, но за последний год Сobalt и Silence стали атаковать банки преимущественно за пределами России", - добавил он. В то же время хакерские группировки переводят фокус с зоны "РУ", на другие. "Например, Silence начав с целей в России, постепенно перемещали фокус на СНГ, а затем вышли на международный рынок. Аналитики Group-IB обнаружили атаки Silence более чем 30 странах Европы, Азии и СНГ за текущий год", - отметил Сачков.

По его словам, наибольшую опасность представляют проправительственные хакеры развитых стран, поскольку их активность менее заметна, при этом они обладают более совершенным арсеналом для проведения атак.

"Наш прошлогодний прогноз оправдался. Значительно выросло число целенаправленных атак с целью шпионажа, саботажа или получения прямой финансовой выгоды. Активно используется так называемое "цифровое оружие" или кибероружие, способное останавливать производственные процессы и выводить из строя сети объектов критической инфраструктуры и крупных коммерческих предприятий. Это серьезная проблема. ... Число кибератак будет увеличиваться и все сложнее будет атрибутировать эти атаки", - добавил он.